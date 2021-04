Luciana Abreu atrevida e ousada em lingerie

01:30

Carolina Cunha

Aos 35 anos e mãe de quatro filhas, Luciana Abreu é considerada uma verdadeira bomba de ousadia e sensualidade. Dona de um corpo escultural, a atriz da SIC, que integra o elenco da novela ‘Amor Amor’, usa as redes sociais para partilhar algumas das suas fotografias mais atrevidas. Desta vez, Lucy surpreendeu ao surgir em poses provocadoras em lingerie a evidenciar as suas curvas sensuais, que fazem furor para lá do pequeno ecrã.Os cuidados que mantém com o corpo são uma prioridade para a atriz, que faz questão de se sentir bem com a sua imagem. Desde que abraçou a personagem de uma bailarina de dança do varão que ganhou uma paixão pela prática, que concilia com outras atividades físicas. No que diz respeito à alimentação, revela seguir hábitos saudáveis e os resultados estão à vista. Sexy e confiante, Luciana mostra-se sem pudores com a idade e prova o porquê de ser considerada uma das mulheres mais sexy do panorama nacional.Ao longo dos últimos meses, a artista tem vivido uma relação discreta e opta por não partilhar detalhes sobre a sua vida íntima. Tanto que ainda não é conhecida a identidade do novo amor. O relacionamento acontece dois anos após a conturbada relação com Daniel Souza da qual nasceram as filhas Amoor e Valentine.