Luciana Abreu ausente das cerimónias fúnebres da avó

. Esta terça-feira, 13 de abril, a avó paterna da atriz, Maria Barreto, morreu aos 78 anos, depois de 15 anos a sofrer de Parkinson eda avó, que tiveram lugar na quarta-feira, no Porto.Maria Barreto conheceu as filhas mais velhas de Luciana Abreu, Lyoncé Viiktórya e Lyannii viiktórya, em 2017, mas nunca chegou a conhecer as gémeas, Amoor e Valentine., contou Luís Costa Real à revista 'TV 7 Dias'., lamentou à publicação.