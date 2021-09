Luciana Abreu avança com penhora sobre bens de Djaló

24 set 2021 • 11:22

As batalhas judiciais denão têm fim. Agora, a apresentadora e atriz da SIC está a avançar com uma penhora sobre os bens do ex-marido,, por incumprimento da sentença judicial que o condenou ao pagamento de cerca de 162 mil euros. Em causa estão as pensões de alimentos das duas filhas,, de nove anos, e, de dez, no valor de 2250 euros mensais por cada uma desde 2017.A informação é avançada pela revista 'Nova Gente', que adianta ainda que Lucy se mostra igualmente indignada com o pai das outras duas filhas,, acusando-o de nunca ter contribuído para as despesas das meninas.Na semana passada, recorde-se, Lucy esteve no Tribunal de Cascais numa sessão do julgamento do processo movido pelo guia turístico, que reclama 140 mil euros que avançou para uma casa durante o casamento com a artista.Lucy e Djaló separaram-se em 2012 e divorciaram-se em 2013. Em 2017, o rosto de Paço de Arcos casou com Daniel Souza, de quem se separou em 2019. O divórcio litigioso foi assinado em julho deste ano.