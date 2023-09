Luciana Abreu brilha na plateia em noite de glórias do namorado

Atriz esteve na plateia do Campo Pequeno, em Lisboa, sempre muito animada e atenta ao cavaleiro João Moura Caetano, que fez uma excelente exibição.

Luciana Abreu

Foto: Tiago Sousa Dias

01:30

Sónia Dias

João Moura Caetano, de 39 anos, participou na primeira corrida da Feira Taurina de Lisboa, que decorreu esta quinta-feira, dia 7, no Campo Pequeno, em Lisboa. Quem não perdeu o espetáculo foi a atriz Luciana Abreu, de 38 anos, que esteve na plateia a apoiar e a aplaudir, sempre muito animada, o namorado, que levou o público ao delírio com a sua excelente prestação na arena.Saiba mais no Correio da Manhã