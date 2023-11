Luciana Abreu chamada para salvar novela da SIC Depois de ter sido pedida em casamento a atriz, que pretendia afastar-se das novelas um tempo, poderá voltar à ficção.

Luciana Abreu

Foto: Tiago Sousa Dias

01:30

Duarte Faria

Afastada, por vontade própria, há mais de um ano, da ficção televisiva, Luciana Abreu, de 38 anos, foi chamada para integrar o elenco de ‘Papel Principal’, que tem tido audiências muito aquém do pretendido pela SIC. A notícia foi avançada pela ‘TV Guia’ e confirmada pelo Correio da Manhã.



Em setembro, a também apresentadora confessou à ‘Boa Onda’ que não pretendia regressar tão cedo às novelas. Porém, poderá ter de mudar de ideias, uma vez que a SIC acredita que a sua presença poderá atrair mais telespectadores para ‘Papel Principal’. Recorde-se que, no campo pessoal, Lucy vive uma relação com o cavaleiro João Moura Caetano, que a terá pedido em casamento.

