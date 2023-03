Luciana Abreu confirma namoro com João Moura Caetano

Lucy voltou a encontrar o amor ao lado do cavaleiro

"Falei com a Luciana, para perceber e a Luciana comprova que está num relacionamento com João Moura Caetano", comprova.



"A Luciana deu-me autorização para confirmar que estão numa relação e que apenas quer ser feliz", garante o comentador da CMTV. "Ela está feliz, só quer ser muito feliz", explicou.



Depois das notícias da 'Vidas' que revelaram a relação entre Luciana Abreu e o cavaleiro tauromáquico, a artista decidiu contar a verdade e assumir que está numa relação com João Moura Caetano.Foi noO romance entre a cantora e João Moura Caetano é muito recente, mas já está envolvido em algumas polémicas e ao que parece, a família do cavaleiro não está muito contente com esta novidade devido ao histórico de divórcios de Lucy, como já foi comentador por Maya