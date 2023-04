Luciana Abreu dá ajuda e conselhos no “paraíso” Estrela da SIC tem dado dicas aos seus fãs sobre o corpo e a mente, mas, desde que assumiu o namoro, não tem ‘likes’ do toureiro.

Luciana Abreu, de 37 anos, está a passar uns dias num sítio que apelidou de "paraíso" e tem partilhado várias fotografias. Sempre de biquíni, a estrela da SIC interage com os seguidores. "Por mais que me peçam ‘ajuda’, dicas ou truques… A verdadeira ajuda só pode depender de nós próprios. Para atingirmos os objetivos é fundamental termos foco, determinação, sabedoria, conhecimento, espírito de sacrifício e principalmente regras e disciplina", escreve a artista. Curiosa- mente, e ao contrário do que acontecia antes do namoro ter sido revelado pelo CM, Luciana Abreu não tem contado com os ‘gostos’ do namorado, João Moura Caetano, que se prepara para duas corridas na Páscoa.

