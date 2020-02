10:38

Luciana Abreu arrasa no Carnaval da Mealhada

Depois de vários meses de preparação, com idas diárias ao ginásio para estar em forma para o grande dia,brilhou, no último domingo, no Carnaval da Mealhada.Com um fato azul colado ao corpo, a atriz mostrou-se muito sensual e deu show de samba nos carros algóricos, ao lado do ator brasileiro Leonardo Vieira, que é o rei do Carnaval da Mealhada.Nos vídeos que partilhou nas redes sociais, é possível ver a atriz radiante com os momentos de folia vividos na grande festa.