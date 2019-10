Luciana Abreu dança no varão em parque

01:30

Luciana Abreu visitou este fim de semana o parque aquático Zoomarine, em Albufeira, no Algarve. A atriz surpreendeu os fãs ao partilhar um vídeo nas redes sociais onde surge a andar no carrossel do espaço, e aproveitou para mostrar os seus mais recentes dotes: dançar no varão.A artista está empenhada em aperfeiçoar a sua técnica para a personagem de bailarina que vai interpretar na novela ‘Terra Brava’, da SIC, e parece já levar a paixão por esta arte para todo o lado."A eterna criança que há em mim", escreveu o rosto da SIC. Além disso, Lucy mergulhou na companhia de golfinhos e não escondeu a emoção. "É sempre das experiências mais fantásticas que vivencio", descreveu.