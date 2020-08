Luciana Abreu dedicada a ter novo amor após paixão falhada

Overão de Luciana Abreu vai ser a trabalhar em várias frentes: ‘Terra Brava’ e ‘Domingão’, ambos da SIC, e ainda na carreira musical. Para trás parece ter ficado o último romance com Tiago Signatus, que surgiu há três meses., refere uma fonte próxima da artista à ‘TV Guia’, que ainda tem por resolver o divórcio com Daniel Souza. Está marcado para o próximo dia 21 de setembro.As más experiências amorosas do passado não assustam Lucy que, através do seu alter ego - Fatinha -, dá a entender que pretende encontrar um novo príncipe.Embora em "personagem", Luciana acredita que está a viver uma fase feliz a todos os níveis: pessoal e profissional.Os tempos de pandemia têm trocado os planos a Luciana, que pretendia oferecer tempo de qualidade às filhas com idas à praia. Mas tal já não vai acontecer., disparou Luciana à mesma publicação. As filhas gémeas, Amour e Valentine, já voltaram à creche, mas com regras de segurança muito eficazes., reforça Lucy.Os próximos meses vão ser muito árduos para a eterna Floribella, que renovou recentemente contrato de exclusividade com a SIC por mais um ano e está escalada para integrar o elenco da próxima novela da estação.