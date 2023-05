Luciana Abreu deixa Yannick Djaló encontrar-se com as filhas

. A falta de cumprimento por parte do antigo jogador levou Luciana Abreu a recorrer várias vezes ao tribunal.





A referida publicação captou o momento familiar através de fotografias que comprovam que Yannick Djaló esteve com Lyonce e Lyannii.



De modo ao ex-casal chegar a um acordo sobre as pensões e as visitas, Luciana Abreu e Yannick Djaló ter-se-à encontrado no passado dia 4 de maio para uma Conferência de Pais: "Vai haver no dia 4 de maio uma Conferência de Pais, onde se vai chegar a um acordo (…) Há aqui uns valores que o Yannick tem que regularizar, mas também tem que se perceber que na altura da separação houve valores que foram confirmados e que já está tudo confirmado que a Luciana ficou, de transferências que o Yannick fez para a conta dela, isto está tudo provado, que foram valores a mais e que ela ficou com eles", revelou Filipa Castro no programa 'Manhãs CM', da CMTV.







O fim da relação entre Luciana Abreu e Yannick Djaló, em 2016, não teve um término fácil. O ex-atleta terá alegadamente recusado pagar a pensão de alimentos das duas filhas, Lyonce e Lyannii, 12 e 11 anos respetivamente, enquanto não lhe fosse permitido conviver com as duas criançasQuatro anos depois parece que tudo mudou. Yannick Djaló já começou a reatar laços com as filhas mais novas. O futebolista, de 37 anos, esteve na tarde de domingo, dia 14 de maio, com as descendentes e desfrutou de um convívio na esplanada de uma chocolataria, no centro da vila de Cascais. O momento foi divulgado pela revista 'TvMais'.Recorde-se que, em 2019, foi definido pelo Tribunal de Família e Menores de Cascais que os encontros teriam de ser supervisionados por técnicas, psicólogas, assistentes sociais e tinham sempre um desfecho negativo. Contudo, desta vez, no encontro entre o pai e as filhas não esteve mais ninguém.