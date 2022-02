Luciana Abreu descreve abusos sexuais do ‘ex’ em tribunal

Luciana Abreu descreveu em tribunal o “terror” que viveu nas mãos do ex-marido, Daniel Souza. Segundo o Ministério Público, a atriz, de 36 anos, garantiu que, após o nascimento das filhas, Amoor e Valentine, começou a ser abusada sexualmente pelo guia turístico, de 41. “Quando ela o procurava era rejeitada, e quando dormia ferrada e cansada acordava com ele a despi-la e a forçá-la a ter relações sexuais”, pôde ouvir-se nas alegações finais, segundo a revista ‘TV7 Dias’ .









Estas declarações foram condenadas por Rui Bacelar, advogado de Daniel Souza, que afirmou não entender como é que a magistrada do Ministério Público acreditava que “uma mulher, que esteja a dormir, possa ser despida de calças até meio das pernas, seja penetrada e só depois é acordada” com o arguido “em cima dela, a fazer movimentos ascendentes e descendentes”.

Além disso, a estrela da SIC acusou Daniel Souza de praticar violência psicológica e verbal contra si. “Ele dizia que ela não o excitava nem prestava para nada, mas quando ela estava derreada, queria uma rapidinha. Só a vontade dele é que importava. Ela era tratada como se fosse uma p***”, descreveu o Ministério Público.





A atriz partilhou, ainda, algumas expressões que o guia turístico utilizava: “’Mata-te, não és ninguém, julgas que és uma estrela, chupa-me os colhõ** e chupa-me a piç*’”.





Daniel Souza negou as acusações feitas por Luciana Abreu e disse que “não chamaria aqueles nomes por ser católico”.



Apoiada pelo namorado

A enfrentar o ex-marido em tribunal, Luciana Abreu tem contado com o apoio do namorado, Henrique Rodrigues, que a acompanhou ao tribunal no dia da leitura das alegações finais.