Luciana Abreu: divórcio milionário gera guerra aberta

Por esta altura,já contava estar divorciada de, mas o guia turístico surpreendeu ao opor-se ao divórcio no último dia do prazo legal em que o podia fazer.Segundo aapurou, o ainda marido de Luciana Abreu quer decidir na Justiça como serão divididos os bens adquiridos durante o casamento, nomeadamente uma casa e um carro., diz uma fonte, acrescentando que o caso promete gerar discórdia com Lucy.Para esta nova fase do processo de divórcio,quer que sejam ouvidas várias testemunhas, entre as quais a agente de Luciana, Ana Micaela, e a sua ‘madrinha’, Odette Raposo.Neste processo, caberá também ao tribunal decidir se a queixa apresentada por Luciana Abreu de violência doméstica contra Daniel tem pernas para andar.Decidida está já a custódia das duas filhas que têm em comum: Amoor e Valentine, que completam o primeiro ano de vida no próximo mês de dezembro. A custódia das gémeas foi entregue à mãe, mas Daniel poderá estar com as filhas em fins de semanas alternados, o que segundo apurou a ‘Vidas’, tem cumprido.Apesar de o tribunal já ter estipulado que Yannick Djaló deveria começar a ver as filhas com supervisão de psicólogas especializadas, a verdade é que tal ainda não aconteceu. O ex-futebolista mostra-se cada vez mais ansioso em relação ao reencontro com Lyonce e Lyannii, que não vê há mais de dois anos. O ex-casal está em clima de guerra, não se consegue entender e tudo está a ser decidido pelo tribunal.