Luciana Abreu diz que Daniel não quis ver as filhas desde 2020

Comentador da CMTV revelou detalhes do processo judicial da atriz e do ex-marido Daniel Souza.

01:30

Carolina Cunha

O divórcio de Luciana Abreu e Daniel Souza continua a fazer correr muita tinta. Depois de a atriz ter negado que o seu ordenado tinha sido penhorado na sequência do processo judicial que visa o pagamento de 60 mil euros ao ex-companheiro, foram revelados mais detalhes sobre o caso no ‘Manhã CM’ (CMTV). “A Luciana, logo na primeira vez que foi a tribunal, disse que devia esse valor. A Luciana esteve dois, três meses a preparar-se para lhe devolver esse dinheiro. O que o Daniel fez foi um pedido para ser arrestado da conta da Luciana, portanto, não foi uma penhora, foi sim esse valor ser retirado”, revelou o comentador Léo Caeiro, que esteve em contacto com o advogado da atriz.

Quanto à pensão de alimentos, das gémeas Amoor e Valentine (5 anos), o comentador esclareceu que não existe qualquer dívida por parte do guia turístico a Lucy. O processo que decorre atualmente deve-se ao facto de ser necessária uma atualização do montante, uma vez que à data da decisão Daniel estava desempregado.