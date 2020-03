Luciana Abreu e Daniel Souza em tribunal para pôr fim à 'guerra'

erá nesse mesmo dia que serão ouvidas as últimas testemunhas e que irão ficar definidos os termos do divórcio.

A decisão final para o divórcio dejá tem data marcada. A 'guerra' entre o ex-casal, que tem duas filhas em comum: as gémeas Amoor e Valentine, dura há cerca de um ano, desde que anunciaram a separação.Será no próximo diaque a atriz e o guia turístico vão voltar a estar frente a frente na justiça, e so da alegada prática de atos de violência doméstica cometidos por Daniel.

Para já, estão resolvidos os processos da divisão de bens e da guarda das duas filhas gémeas.



O ex-companheiro do rosto de 'Terra Brava' terá direito a apenas duas cadeiras de bebé, e, em relação a visitar as meninas, poderá fazê-lo de duas em duas semanas.



Recorde-se que Luciana Abreu enfrenta nove processos judiciais ao longo deste ano, tendo também ainda por resolver problemas com o ex-marido Yannick Djaló, com quem viveu um romance antes de Daniel Souza e tem também duas filhas em comum: Lyonce, e Lyanni.