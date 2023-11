Luciana Abreu e João Moura Caetano já têm data para o enlace Estrela da SIC vai subir ao altar pela terceira vez, o que está previsto acontecer em maio do próximo ano, no Alentejo.

Apesar de todos os rumores sobre uma alegada crise na relação entre Luciana Abreu e João Moura Caetano, parece que o amor venceu e o casal está prestes a dar o próximo passo. A atriz, de 38 anos, foi pedida em casamento pelo cavaleiro, de 40, e disse ‘sim’. "Eles estão muito apaixonados. A Luciana ficou noiva há algum tempo. O João pediu-a em casamento assim que a relação ficou solidificada", disse fonte próxima do cavaleiro de Monforte à ‘TV Guia’. Segundo a mesma revista, a notícia foi bem recebida pelas filhas da estrela da SIC - Lyonce, de 12 anos, Lyannii, de 11, e as gémeas Amoor e Valentine, de seis - que têm uma boa relação com o companheiro da mãe.



O casal, que começou a namorar em fevereiro, prevê dar o nó em maio do próximo ano, em Monforte, no Alentejo. Não será uma cerimónia religiosa, dado que a atriz já foi casada pela Igreja. Aliás, esta será a terceira vez que Luciana Abreu sobe ao altar: a primeira foi com o futebolista Yannick Djaló e a segunda com o guia turístico Daniel Souza. "A cerimónia não pode ser religiosa, mas a família do João quer uma festa típica alentejana, com cavalos", contou outra fonte próxima do casal à ‘TV Guia’. "Vai ser uma celebração com muitos convidados, principalmente do lado do João, já que a Luciana tem uma relação complicada com a mãe e com a irmã mais nova", acrescentou a mesma fonte.

