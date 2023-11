Luciana Abreu e Moura Caetano: de pedra e cal

Luciana Abreu e o cavaleiro João Moura Caetano

Vanessa Fidalgo

o cavaleiro é o padrinho de batismo das filhas mais novas de Luciana Abreu, Amoor e Valentine.



A novidade foi inclusivamente abordada por

Rui Oliveira no programa 'Noite das Estrelas', da CMTV. O apresentador explicou que tomou conhecimento desta nova afinidade entre o cavaleiro de Monforte e a atriz, depois de ter recebido uma mensagem de alguém próximo de Luciana.

. Volto a frisar, só para que saiba'", revelou Rui Oliveira em direto no programa.



Maya corroborou a informação: "Eu sei isso há muito tempo e não quis revelar porque a pessoa que me revelou pediu para não revelar. É muito importante o que tu disseste, é uma situação que esteve escondida até agora", reforçou a apresentadora. O batismo terá sido realizado em setembro. Ao aceitar esta responsabilidade, João Moura Caetano "assume laços familiares" e de maior "responsabilidade" com a atriz e as suas filhas.



Desmentido rumores de uma possível separação, Luciana Abreu marcou presença este sábado na Praça de Touros de Évora, onde João Moura Caetano terminou da melhor maneira a sua temporada tauromáquica. O par mostra assim que a relação vai de vento em pompa, evidencia reforçada pela recente revelação de que