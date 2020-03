Luciana Abreu e Yannick Djaló deixam mensagens à filha em dia especial

Lyannii, filha mais nova da atriz com Yannick Djaló celebra oito anos.



Esta madrugada, Luciana Abreu deixou uma mensagem especial à menina dedicando-lhe uma música. " Meu bebé, Meu bebé, Meu raio de sol, Meu bebé , meu bebé , Minha flor do jardim, Meu bebé , meu bebé, Princesa mais linda, Do meu coração. Eu ti amo, eu ti amo, eu ti amo. Como eu ti amo. Amigas para sempre", escreveu. A acompanhar a dedicatória, a atriz de 'Terra Brava' publicou várias fotografias, que mostram como a filha está crescida.



Esta sexta-feira, dia 20 de março, é dia de festa em casa de Luciana Abreu.Quem também não deixou a data passar em vão foi Yannick Djaló, que tem estado afastado das filhas. "Parabéns minha(tartaruguinha). O papá estará sempre aqui para ti, amo-te muito".Recorde-se de que o jogador português não vê as filhas, Lyannii e Lyonce, há três anos e que está em tribunal com Luciana Abreu.