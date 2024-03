Luciana Abreu em férias secretas com as filhas

A estrela da SIC viajou até à Disney, em Paris, com as gémeas, que andaram de avião pela primeira vez. À ‘Vidas’, fala dessa experiência e de como cria quatro filhas sem os pais.

Luciana Abreu com as filhas na Disneyland Paris

Luciana Abreu fala à ‘Vidas’ das férias com as gémeas, Amoor e Valentine, na Disney e ainda se o coração está pronto, ou não, para amar outro homem.As nossas miniférias foram fabulosas, a começar por ser uma surpresa para as gémeas. Saímos logo de manhã sem lhes dizer onde era o passeio, apenas lhes disse que iam levar a mamã ao aeroporto porque ia dar um concerto fora. Quando se aperceberam de que estávamos no aeroporto porque também iam andar pela primeira vez de avião, já foi o delírio, quando souberam que o destino era a Disney, aí gritaram de entusiasmo e choraram de alegria.