É uma guerra sem fim à vista, que dura há mais de uma década. Luciana Abreu e Yannick Djaló tiveram mais uma sessão adiada em tribunal para discutir as responsabilidades parentais do ex-jogador em relação às filhas, Lyannii, de 11 anos, e Lyonce, de 12. O adiamento da sessão não impediu o reencontro do ex-casal com os respetivos advogados.Saiba mais no Correio da Manhã