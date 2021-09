Luciana Abreu enfrenta novo processo do ex-marido em tribunal

Luciana Abreu

Vânia Nunes

Luciana Abreu marcou presença, esta quinta-feira, no Tribunal de Cascais, na primeira sessão do julgamento do processo movido pelo ex-marido, Daniel Souza, por danos patrimoniais. A atriz e apresentadora chegou tranquila, mas recusou fazer comentários aos jornalistas. O guia turístico, por seu lado, não marcou presença por se encontrar no estrangeiro.Daniel pede 140 mil euros, valor que investiu num imóvel que comprou com Lucy. Para esta sessão foram chamadas Maria Odette, amiga de Luciana Abreu, Telma Campos, a atual ‘babysitter’ das suas filhas, e João Ramos, o anterior proprietário do imóvel da discórdia.À saída do tribunal, António Leitão, advogado da atriz afirmou que o processo "é complexo". "Tem testemunhas que se sobrepõem e o advogado de Daniel Souza pediu esclarecimentos que farão o processo demorar."