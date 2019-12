Luciana Abreu está a ficar sem cabelo

stress, a problemas emocionais, dietas rigorosas ou falhas

nutricionais, anemia, hábitos nos cuidados com o cabelo que fragilizem os fios, entre outros. Quando o drama começa a ser acentuado, é, na maioria das vezes, necessário recorrer a ajuda médica ou estética.





Luciana Abreu já não consegue disfarçar um problema que há vários meses a atormenta.Em fevereiro, a artista marcou presença no Brasil para participar no Carnaval, e já se podia observar a falha de cabelo no mesmo sítio. Também anteriormente, quando desempenhou a personagem 'Fatinha' na novela 'Sol de Inverno', na SIC, era visível a perda de cabelo.Desde que optou por um look que se destaca pelo cabelo curto, salta mais à vista a falta de fios de cabelo naquela zona.A queda de cabelo pode não ser fácil de resolver e é uma situação que pode acontecer derivado ao