Luciana Abreu está mais desinibida na novela da SIC

As cenas de striptease protagonizadas por Luciana Abreu em ‘Terra Brava’ têm dado que falar.Os espectadores estão encantados com a sensualidade de Tina, que além de mostrar os seus dotes como bailarina, exibe muita ousadia nas coreografias.Além de encantar os vilabravenses, na ficção, no clube noturno Carrosel, Luciana provoca verdadeiras gargalhadas com o romance proibido que vive com o padre Janeiro (João Baptista) e as suas picardias com Piedade (Noémia Costa).