Luciana Abreu está oficialmente divorciada de Daniel Souza

pesar da separação legal ter sido consumada pela Justiça, foi sem consentimento de uma das partes, uma vez que apenas a atriz queria o divórcio. A juíza que conduz os vários processos que ainda opõem a atriz e o guia turístico declarou a dissolução do matrimónio. Durante os últimos anos, o guia turístico recusou-se a assinar o divórcio da atriz da SIC enquanto os bens não fossem divididos, o que gerou discórdia entre os dois com várias trocas de acusações.

Após uma longa batalha judicial,

O ex-casal foi notificado com a decisão da Justiça e não terá de assinar qualquer tipo de documento, pois, a partir do momento em que o tribunal oficializou a decisão, Luciana Abreu e Daniel Souza deixaram de ser marido e mulher. O processo litigioso arrastou-se durante cerca de dois anos.

O casal trocou alianças no dia 23 de outubro de 2014 e a separação foi anunciada por Luciana Abreu, a 25 de março de 2019, com declarações polémicas. "Tudo na vida tem limites, a começar pela própria vida. No amor, o limite é o respeito e a nossa dignidade. Aprendi a nunca deixar que o que dizem sobre mim afete quem eu sou", escreveu Luciana Abreu à data do anúnicio de separação.



Além do processo de divórcio, Luciana e Daniel mantêm outros processos na Justiça, entre os quais acusações de violência doméstica.

O antigo casal tem duas filhas em comum, as gémeas Amoor e Valentine.