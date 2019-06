Ex-maridos de Luciana Abreu temem 'fuga' para o Brasil

Yannick Djaló e Luciana Abreu: uma história de amor e pesadelo

Apesar de Luciana Abreu já ter sido sondada para a próxima novela da SIC, ‘Flor de Sal’, a verdade é que o futuro da atriz e cantora no canal de Paço de Arcos está cada vez mais incerto. Tanto a Direção de Programas como alguns colegas estão cansados do comportamento de Luciana - que tem deixado os problemas pessoais interferirem no trabalho - e há quem diga que Daniel Oliveira pode mesmo deixar de contar com ela.Desta forma, a cantora tem tentado encontrar alternativas profissionais para se sustentar, bem como às quatro filhas, e uma das suas grandes apostas é a música, numa parceria que fez com a cantora brasileira Gretchen e que a levou a passar várias semanas no Brasil na altura do Carnaval.Segundo a ‘Vidas’ sabe, este novo projeto de Luciana tem deixado os seus ex-maridos preocupados "Tanto o Yannick Djaló como o Daniel Souza têm medo de que ela se mude para lá, se não em definitivo, pelo menos durante uma longa temporada. Eles nunca sabem com o que podem contar e acham que ela é capaz de fazer isto e de levar as quatro filhas [Lyonce e Lyannii, de oito e sete anos, filhas de Djaló, e as gémeas Amoor e Valentine, de um ano, fruto do casamento com o guia turístico]", conta uma fonte.Toda a história na revista Vidas deste sábado, nas bancas em exclusivo com o Correio da Manhã