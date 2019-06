Luciana Abreu falha concerto mas cobra cachê

Luciana Abreu continua no centro das polémicas. A batalha pela guarda das filhas com Yannick Djaló e Daniel Souza continua e agora a cantora é acusada de ter recebido cerca de 7 500 euros e de não cumprir o acordo feito para um dos seus concertos.O caso remonta a agosto de 2018. A artista tinha agendado um concerto para dia 4, nas festas de Ribeira de Pena, mas faltou ao espetáculo por motivos de doença. Alegadamente, a artista terá contraído uma laringite e avisou os responsáveis do evento da sua ausência com apenas 24 horas de antecedência.O pagamento, de 7 500 euros, já tinha sido feito e, por esse motivo, só restavam duas soluções: a devolução ou uma nova data.Por considerar que não faria sentido marcar outra data, uma vez que Luciana Abreu não estaria presente nas festas da Ribeira da Pena, o empresário exigiu que o dinheiro lhe fosse devolvido.Uma situaçao à qual Lucy não se mostrou receptiva e rejeitou até à data devolver o valor já pago. À falta de um entendimento, Luciana Abreu poderá estar prestes a enfrentar uma nova batalha em tribunal.