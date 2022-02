Luciana Abreu falha ida a tribunal Acusa o ex-marido e pai das filhas gémeas, Daniel Souza, de violência doméstica.

Luciana Abreu, de 36 anos, não compareceu em tribunal na passada quarta-feira, tendo faltado assim à audiência no processo de violência doméstica que moveu contra o ex-marido e pai das filhas gémeas, Daniel Souza. A razão da ausência da atriz e apresentadora da SIC deve-se ao facto de estar infetada com Covid-19.



Em 2019, Luciana Abreu apresentou queixa de violência doméstica contra Daniel Souza, com quem casou em 2014. Há ainda outro processo que envolve o ex-casal e que diz respeito a dinheiro e investimentos feitos para a compra de uma casa. Lucy tem outro caso a decorrer em tribunal e que envolve o ex-marido Yannick Djaló. Luciana acusa-o de não pagar a pensão de alimentos às filhas Lyonce e Lyanni e de lhe dever cerca de 108 mil euros, tendo avançado com uma penhora sobre a casa do jogador de futebol na Moita. O imóvel está atualmente em leilão.

