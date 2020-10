11:39

Luciana Abreu decidiu voltar a investir na imagem ao realizar um tratamento de mesoterapia capilar.", revelou entusiasmada nas redes sociais.Este é um tema sensível para a eterna ‘Floribella’, que começou a notar as falhas capilares ao longo do último ano e meio, nomeadamente na viagem ao Rio de Janeiro, no Brasil.A patologia está relacionada com stress.