Luciana Abreu fica com a guarda das filhas

Luciana Abreu e Daniel Souza chegaram a um acordo sobre a correlação das responsabilidades parentais no que diz respeito às duas filhas: Valentine e Amoor. Segundo apurou o, a cantora fica com a guarda das meninas, sendo permitido ao pai estar com elas um fim de semana em cada 15 dias.As férias serão alternadas entre os dois e durante o período escolar as crianças terão de viver em Lisboa.A decisão foi anunciada ontem, durante uma audiência no Tribunal de Cascais, onde deveria também ter sido concluído o processo de divórcio litigioso do casal. Contudo, Daniel Souza não compareceu, fazendo-se representar pelo seu advogado, Rui Bacelar. Este terá transmitido à juíza que o guia turístico quer manter o apelido Abreu e exige pensão de alimentos.No final da audiência, Rui Bacelar não quis pronunciar-se sobre o processo, mas disse que o seu cliente irá falar no final. "O Daniel ainda não fala porque não está tudo fechado e quando falar vai explicar tudo do que é acusado", revelou.Já Luciana Abreu saiu por uma porta de serviço para evitar os jornalistas.