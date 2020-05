Luciana Abreu já só confia na sua cartomante

15:20

Carolina Cunha

Aao longo dos últimos anos,tem vivido guerras constantes na sua vida pessoal. Depois de ter cortado relações com os ex-maridos, Yannick Djaló e Daniel Souza; com a mãe, Ludovina; com a irmã Luísa e com a antiga agente Cristina Paiva, agora foi a vez de a sua melhor amiga e assistente pessoal, Ana Micaela Medeiros, bater com a porta e abandoná-la.Problemas constantes que levam a artista a estar cada vez mais só e isolada a nível pessoal e profissional, sem conseguir confiar em ninguém. A única pessoa que se mantém ao seu lado é a sua "mãe do coração",, que considera sua figura maternal após ter cortado relações definitivas com a progenitora.Ao longo dos últimos anos, a cartomante tem acompanhado todos os passos da vida de Lucy, que confia cegamente nas suas convicções, e tem uma forte influência em todas as suas decisões. Além de ler as cartas a Luciana, Maria Odette tem um papel de destaque na vida privada da cantora e das suas quatro filhas, com quem mantém uma relação de família.Como forma de gratidão, Luciana Abreu garante uma ‘mesada’ a Maria Odette e ao marido, Manuel Correia, que considera com pais.Destroçada com a falta de apoio após ter sido rejeitada mais uma vez, Luciana continua a apoiar-se na cartomante.