Luciana Abreu já teve alta e atualiza o estado de saúde

que é o que eu mais gosto. Estou ótima! Já estou a trabalhar", afirmou.



, afirmou.

Este domingo,preocupou os fãs ao revelar que estava hospitalizada após ter-se sentido mal . Ao site 'Flash', a apresentadora do 'Domingão', da SIC, contou que odo susto que viveu e que a obrigou a ser socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Portalegre, no Alentejo.Recuperada do susto, esta quarta-feira, Luciana Abreu revelou aos seguidores que já está bem de sáude.O facto de ter estado hospitalizada fez com que faltasse à apresentação do 'Domingão', mas a apresentadora garantiu que já vai regressar ao programa. "Recorde-se que Luciana Abreu conheceu o seu namorado no programa de domingo à tarde da SIC. O casal está muito apaixonado e o operador de câmara terminou uma relação antiga por amor à apresentadora