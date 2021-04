Luciana Abreu juntou-se com nova paixão ao fim de três meses

Tudo começou nos bastidores do programa ‘Domingão’, da SIC, onde ambos trabalham. E, se no início, tentaram evitar que a cumplicidade se transformasse em amor, rapidamente perceberam que não havia nada a fazer.Perante a situação, Henrique Rodrigues separou-se da companheira e vendeu a casa que partilhavam no Barreiro para começar do zero ao lado de Lucy.Nas redes sociais, Luciana Abreu tem-se mostrado radiante, no entanto, não fez ainda qualquer alusão ao novo amor.