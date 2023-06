Vai de vento em popa o namoro entre Luciana Abreu e o cavaleiro João Moura Caetano . A apresentadora começou o fim de semana com o cavaleiro tauromáquico na herdade dele e até levou consigo as filhas, mostrando que está empenhada em cimentar a relação entre o namorado e a prole.Leia no Correio da Manhã.