Luciana Abreu mais próxima da família após divórcio

Encerrado o capítulo do divórcio -viu o casamento com Daniel Souza, de quem tem duas filhas, Amoor e Valentina, dissolvido pela Justiça - a atriz tenta agora focar-se no seu bem-estar emocional. Neste momento quer paz. Por isso,. Recentemente, a estrela da SICA descrição usada suscitou a possibilidade de Luciana voltar a querer relacionar-se com a família.Parte da felicidade que reina na vida de Luciana Abreu é resultado da nova paixão com Henrique Rodrigues, assistente do programa ‘Domingão’, da SIC, que começou há cerca de três meses e apanhou a atriz e cantora de surpresa.O ex-marido, Daniel Souza, também já refez a sua vida amorosa e viajou para a América do Sul com a nova namorada. No entanto, vai regressar em breve a Lisboa para resolver os processos de violência doméstica, interposta por Luciana, e da divisão de bens.