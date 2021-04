Luciana Abreu mostra corpo de sonho em fotos escaldantes

Atriz da SIC tem surpreendido os fãs com as suas curvas.

08 abr 2021 • 14:10

sta mulher é fogo", "Meu Deus. Casava-me de novo" e "Que sensual. Uau. Adoro" foram alguns dos comentários deixados na publicação da estrela da SIC.



está com um corpo de sonho e, através das suas redes sociais, não esconde que está orgulhosa das suas formas. Com o intuito de fazer publicidade a umas cuecas modeladoras, a atriz deixou os seguidores com os 'olhos em bico' aodeixando pouco à imaginação.Os fãs mostraram que ficaram encantados com as fotografias publicadas pela atriz e deixaram vários elogios a Luciana Abreu na sua publicação.Recorde-se de Luciana Abreu está a viver uma fase de grande felicidade. A atriz, operador de câmara do 'Domingão'. A relação já dura há sete meses e o casal já vive junto. O novo mais-que-tudo de Luciana Abreu encantou-se pela atriz tendo terminado um relacionamento de cinco anos para viver este novo amor.