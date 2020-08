As gravações da novela ‘Terra Brava’ da SIC chegaram ao fim esta quinta-feira, dia 13 de agosto e Luciana Abreu fez questão de partilhar com os seguidores um vídeo de despedida dos atores no último dia de gravações.

"Chegámos ao fim de um novo começo. Obrigada, Bravenses do meu coração. Um por todos e todos por um", escreveu na legenda do vídeo que partilhou após ter sido gravada a última cena da novela.

No vídeo partilhado, ouve-se em estúdio uma longa salva de palmas.

Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Atriz partilhou vídeo de despedida com os seguidores.