Luciana Abreu mostra nódoas negras de 'sacrifício'

A prestação de Luciana Abreu em 'Terra Brava' tem contado com vários elogios por parte dos fãs que a acompanham, e a ex-mulher de Yannick Djaló e Daniel Souza também se mostra orgulhosa pelo trabalho. Recorde-se que Lucy já foi parar ao hospital devido ao excesso de trabalho

Luciana Abreu continua a mostrar o empenho e dedicação que tem tido para dar vida à personagem 'Tina' na novela 'Terra Brava', na SIC. Depois de partilhar alguns dos momentos nos bastidores onde surge a dançar no varão , onde exibe os dotes e a sensualidade, a atriz mostrou uma nódoa negra na perna, resultado dos treinos que tem feito no estúdio.A bailarina do bar 'Carrossel', da produção da estação de Paço de Arcos, mostra que o esforço tem resultado, por vezes, em algumas marcas físicas.