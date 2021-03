Luciana Abreu mostra novas imagens das filhas gémeas: "Fofuras"

11 mar 2021 • 17:38

utilizou as redes sociais, esta quinta-feira, dia 11, para mostrar novas imagens das filhas, de três anos, fruto do seu anterior casamento com o guia turísticoNa legenda da publicação, onde as pequenas surgem a passear num jardim, a apresentadora da SIC partilhou um poema de Edson Luvisotto., escreveu.



De imediato, vários seguidores não resistiram a elogiar as meninas. "Que fofuras", "Autênticas Lucianinhas, aproveita ao máximo esses momentos", "Princesinhas lindas, maravilhosas e tão fofinhas" ou "Ai não aguento, que queridas", são alguns dos comentários que se podem ler.



Recorde-se que Luciana Abreu está em 'guerra' com o guia turístico. Prestes a concluir o processo de divórcio, a comunicadora acrescentou novos dados ao processo judicial: acusou o pai das filhas de a ter obrigado a ter "relações sexuais contra a sua vontade" e consumir "substâncias ilícitas na casa que ambos partilhavam".



Todavia, as lutas na justiça não se ficam por aqui. A acrescentar aos processos em tribunal está a luta com o ex-marido Yannick Djaló pela guarda das filhas que têm em comum, Lyonce, de dez anos, e Lyannii, de nove. Recentemente, em conversa com Manuel Luís Goucha, o ex-jogador de futebol revelou que não vê as filhas há um ano e contou que quando lhes liga nota indiferença: "Por vezes, não são tão recetivas nas chamadas, o que me deixa bastante magoado. Nesses momentos, fico bastante triste".