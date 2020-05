Luciana Abreu mostra vídeo ternurento a brincar com as filhas gémeas

A carregar o vídeo ...

Luciana Abreu mostra-se a brincar com as filhas gémeas

Luciana Abreu aproveitou o desconfinamento para passear com as filhas gémeas, Amoor e Valentine, fruto da relação terminada com Daniel Souza.A atriz partilhou o momento entre mãe e filhas num jardim, onde se pode ver as meninas e dois anos a correr para os seus braços, animadas.Recorde-se que Luciana Abreu, que se separou do pai das gémeas no final de 2018, ainda está a enfrentar uma guerra em tribunal contra o ex-companheiro. No entanto,, e, pouco tempo depois,Além das filhas em comum com o guia turístico, Luciana é ainda mãe de Lyonce, de nove anos, e Lyannii, de oito anos, fruto da relação também terminada com Yannick Djaló.Recentemente,