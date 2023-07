Luciana Abreu: namorado fala (finalmente) sobre o namoro

09 jul 2023 • 15:12

Luciana Abreu, de 38 anos, já não esconde o relacionamento com João Moura Caetano. Este namoro foi dado a conhecer pela ‘Vidas’ em fevereiro e, desde então, a atriz e apresentadora da SIC e o cavaleiro, de 39 anos, já foram vistos e fotografados em alguns locais. E, desde logo, saltou à vista a forma como Lucy está à vontade no grupo de amigos do cavaleiro - a artista tem marcado presença em algumas corridas de touros, incluindo no Festival Taurino, que teve lugar Praça de Touros de Vila Viçosa.Apesar de Luciana Abreu nunca ter falado especificamente sobre o seu novo relacionamento, já revelou que vive uma boa fase na sua vida., contou, em maio, à ‘TV Guia’.Agora, chegou a vez de João Moura Caetano provar a todos que está radiante e concretizado com a fase pela qual está a passar. O toureiro surgiu ao lado do rosto da SIC na apresentação da corrida de touros, que acontece a 7 de setembro, no Campo Pequeno, em Lisboa. Numa conversa com Adriano Silva Martins, comentador da CMTV, o companheiro de Lucy foi questionado sobre a importância que dá às atenções mediáticas e também se considera que a tauromaquia teve um aumento na procura devido ao seu novo relacionamento:, respondeu o cavaleiro, sem deixar de fazer uma declaração à sua ‘musa’., explicou, com um sorriso de orelha a orelha.O amor é capaz de pôr qualquer pessoa bem-humorada. O que, por consequência, surte um efeito positivo e faz com que a vida corra melhor. João Moura Caetano, ainda em conversa com o comentador do programa ‘Noite das Estrelas’, da CMTV, não mostrou quaisquer dúvidas que se sente numa boa fase e mais feliz do que alguma vez esteve., rematou o cavaleiro, com um olhar apaixonado.Recorde-se que a ‘Vidas’ tem noticiado, em primeira mão, os vários avanços que a relação de Luciana Abreu e João Moura Caetano tem tido, incluindo a revelação do namoro.Após Lucy ter confirmado a relação amorosa através de Léo Caeiro, comentador do formato ‘Manhã CM’, da CMTV, foram vários os momentos de apoio que o público português tem presenciado, por ambas as partes.Em maio, a cantora fez-se acompanhar pelo novo amor da sua vida à festa que a elegeu como Personalidade do Ano 22/23 e que teve lugar no Castelo de Palmela. Por sua vez, a estrela da estação de Paço de Arcos vai, com bastante frequência, a vários eventos relacionados com a tauromaquia, como, por exemplo, na corrida em Vila Nova da Barquinha, que o Correio da Manhã também fotografou.O namoro vai de vento em popa. Tanto a família da apresentadora como a de Moura Caetano já recebem o novo membro da família. Inclusive, tal como já foi referido pela nossa revista, Lucy já passou um fim de semana com o cavaleiro tauromáquico na herdade dele e até levou consigo as filhas, mostrando que está empenhada em cimentar a relação entre o namorado e a prole. Recorde-se que Luciana Abreu é mãe de quatro filhas - Lyonce, de 12 anos, Lyanii, de 11, e das gémeas Amoor e Valentine, de cinco.Mas não é só o lado dela que vive bem com o relacionamento. O mesmo acontece por parte da família dele. Apesar das polémicas e da inicial relutância em abrir as portas, a atriz já está bem integrada e totalmente aprovada. Já há quase um mês (desde o dia 16 de junho) que ficou comprovado que Luciana vive uma boa relação com a família Moura Caetano, principalmente com a avó de João, com quem tem aparecido nas bancadas das praças de touros. Por exemplo, em Vila Nova da Barquinha Lucy mostrou-se bem-disposta, a conversar e rir com Marília, a avó do cavaleiro.Após o final da corrida, Luciana Abreu dirigiu-se para o hotel onde o casal estava hospedado, tal como fez João Moura Caetano, tendo ambos depois marcado presença numa festa particular com amigos que durou até para lá das três da manhã.Vale recordar que Luciana tem quatro filhas e João Moura Caetano também já é pai, fruto do antigo relacionamento com Joana Carvalho Rodrigues. O cavaleiro tauromáquico é pai de António, de quatro anos.