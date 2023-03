Adriano Silva Martins fez novas revelações sobre o namoro de Luciana Abreu com o cavaleiro João Moura Caetano no 'Jornal da Meia-Noite', da CMTV.

Recorde-se que a revista 'Vidas' revelou que João Moura Caetano terá traído a ex-namorada, a enóloga Mafalda Perdigão, com Luciana Abreu. Na passada terça-feira, dia 21 de março, a artista desmentiu esta notícia no programa ‘Manhã CM’, através de Léo Caeiro, mas Adriano Silva Martins, outro comentador do canal, voltou à carga sobre o assunto.

"Eu tenho que dizer que Luciana Abreu não é muito amiga da verdade. Porque talvez ela aqui até possa ter uma desculpa. O cavaleiro João Moura Caetano pode não ter sido sincero com ela", começou por dizer Adriano Silva Martins, em direto, no 'Jornal da Meia Noite'.



O comentador explicou depois o que o leva a acreditar nesta versão: "O que sabemos, porque há fotografias, é que quando a Vidas tem a primeira capa a dizer que Luciana está com ele, nesse mesmo fim de semana ou no anterior estaria esta tal enóloga (Mafalda Perdigão) na praça junto da família de João Moura Caetano a ver uma corrida de touros", revelou.

"Eu desculpo aqui o Léo Caeiro que nos traz a versão da Luciana, mas é a versão da Luciana, não quer dizer que seja a verdade. Aqui o que é óbvio e salta à vista que João Moura Caetano tinha uma relação, sim, com outra pessoa, sim, Luciana Abreu saberia? Não sei. Se calhar é a primeira vez que Luciana Abreu é apanhada na curva, isto sim seria uma novidade, porque Luciana sabe andar nisto", frisou.

Maya, também presente no estúdio, corroborou a versão:"Poderá João Moura Caetano não ter contado tudo, a verdade é que as minhas fontes me dizem que sim, que existia a enóloga".