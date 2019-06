Luciana Abreu sem provas de violência doméstica contra Daniel Souza

A luta de

primeira audiência agendada para a próxima terça-feira, 25 de junho. Em causa está o processo de divórcio litigioso e a luta pela guarda das duas filhas gémeas e não as alegadas práticas de violência doméstica.



Apesar de todas as acusações feitas pela artista, Daniel Souza não irá sentar-se no banco dos réus pelas

Sobre a

, a mesma fonte adianta que não há indícios de que a queixa chegue a tribunal: "É um assunto muito delicado se tivermos em conta a atualidade e todas as notícias a que assistimos diariamente nos meios de comunicação social. Deve ser levado muito a sério, mas, neste caso em particular, acredito que não exista matéria que permita que o processo chegue a julgamento. Este será o desfecho mais provável, por falta de provas!", explicou.





, as gémeas Amoor e Valentine.





Luciana Abreu e Daniel Souza em tribunal está para breve e o ex-casal tem aSegundo adiantou uma fonte à revista 'TV Mais', não há provas que fundamentem as acusações e a audiência será apenas relativa ao processo de dissolução do casamento."O que vai acontecer nesse dia é uma audiência de reconciliação no tribunal, que é um ato comum neste tipo de situações. O pedido de divórcio foi feito por uma das partes e estamos perante um divórcio litigioso", contou uma fonte próxima do caso àquela publicação.denúncia de Luciana de violência domésticaRecorde-se que,