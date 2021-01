Luciana Abreu notificada para processo movido pelo 'ex' em plenas gravações

Luciana Abreu foi surpreendida por um funcionário judicial assim que chegou às gravações da novela 'Amor, Amor', da SIC, no dia 22.A atriz ficou assim notificada da mais recente ação cível movida pelo ainda marido, Daniel Souza, avança a revista 'TV7 Dias'.Tudo porque Lucy deixou a casa onde morava, em São João do Estoril, em novembro, para se mudar para outra em Cascais e não informou o tribunal dessa alteração.Daniel Sousa avançou com um processo contra Luciana Abreu, exigindo 164 897,58 euros por danos patrimoniais e não patrimoniais. De acordo com a publicação, em causa está o dinheiro envolvido na compra da casa de Alcabideche e também com acontecimentos no momento da separação.A atriz e o guia turísco têm duas filhas em comum, Valentine e Amoor, e vários processos a decorrer em tribunal.