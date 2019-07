Luciana Abreu: “O topless não me choca”

Luciana Abreu, de 34 anos, está pronta para abraçar este verão, em que não podem faltar mergulhos e a companhia das quatro filhas.– Gosto de férias em Portugal... sempre com um saltinho ao estrangeiro.– Praia, com ondas bem altas.– Se estiver muito calor, o verão é com água fresca....– Faço de muitas formas, mas todos os mergulhos são bons.– Obrigatório: as minhas filhas.– Na praia, o biquíni. E, para o fim de tarde, o fato de banho com um pareo.– Topless não me agrada muito, mas não me choca.– O verão convida a festa em grupos de amigos na aldeia com muita fanfarra e diversão.– Depende do calor que estiver, porque eu sou friorenta.– Para a adolescência, é sinónimo de liberdade de amores, sexo e paixão.– Durmo sempre de forma confortável, consoante o calor.– Sangria muito fresquinha.– Ainda vou fazer.- Depende dos amores [risos].- Estar de férias e sorrir.Luciana Abreu nasceu no Porto e, desde que se afirmou na novela ‘Floribella’, não mais parou, apesar dos escândalos. Tem quatro filhas: duas de Yannick Djaló, Lyonce e Lyanne, e as gémeas, Amoour e Valentine, de Daniel Souza. Prepara-se para ser uma das estrelas da nova novela da SIC, ‘Flor de Sal’.