Luciana Abreu obrigada a abrandar ritmo de trabalho

Luciana Abreu

01:30

Vânia Nunes

Os últimos tempos têm sido difíceis para Luciana Abreu, de 36 anos. A par das guerras com o ex-marido Daniel Souza, em tribunal, no plano profissional não tem conseguido estar a 100% por questões de saúde. A atriz e apresentadora da SIC tem estado afónica, o que a obrigou a faltar pela segunda semana consecutiva ao ‘Domingão’, o programa das tardes de domingo, que conduz ao lado do cantor Emanuel. Além disso, as gravações da novela ‘Lua de Mel’ (próxima telenovela da SIC) têm sido adaptadas por não conseguir fala.









“Há mais de uma semana a cortisona, entre outros medicamentos, para recuperar a minha voz, que, até agora, ainda não voltou. São quase três semanas de afonia. A segunda semana que eu acumulo saudades do nosso ‘Domingão’”, começou por esclarecer Lucy. “Vou gravando a novela sem falas, até porque a ‘Rebeca Sofia’ [a mesma personagem que interpreta em ‘Amor Amor’] perde a voz mas o meu coração bate de saudades de tudo um pouco.” Devido aos efeitos da medicação, Luciana sente o seu corpo mais “inchado” e recorreu a uma terapeuta para tentar atenuar a situação. “Sinto as minhas pernas bem mais leves. Estava tão incomodada de tanto inchaço...”, partilhou na legenda de um conjunto de imagens em que se vê o antes e o depois das massagens.

O refúgio da atriz são as filhas, Lyonce, 11 anos, Lyannii, de 10, e as gémeas Amoor e Valentine, de 4. “As minhas enfermeiras particulares.”