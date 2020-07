Luciana Abreu orgulhosa das filhas: “Merecem todo o meu esforço e dedicação”

Luciana Abreu utilizou as redes sociais para tecer elogios rasgados às filhas, pelo seu percurso na escola. Na conta de Instagram, a cantora e atriz partilhou uma fotografia em que surge de mãos dadas com as filhas, Lyonce e Lyannii, fruto da sua anterior relação com Yannick Djaló e as gémeas Amoor e Valentine, fruto do seu casamento já terminado com Daniel Souza.

A atriz não cabe em si de tanto orgulho:"Quando se tem quatro filhas maravilhosas que merecem o meu esforço e dedicação. Sim... esta é a homenagem que a mamã vos faz", começou por escrever na legenda da fotografia.

"Parabéns minhas filhas por terem passado de ano com excelentes notas. Excelentes. Só posso pedir uma coisa a Deus… que haja saúde, porque de resto, vocês conseguem superar sempre as minhas expectativas. Sim. Eu estou muito orgulhosa (…)", acrescentou.

"Desculpem a partilha, mas o meu coração de mãe não aguentou tanta alegria. Eu amo-vos", terminou.

Recorde-se que o divórcio de Luciana Abreu com Daniel Souza foi adiado devido à pandemia.