Luciana Abreu pela primeira vez em público com o namorado

Luciana Abreu fez-se acompanhar pelo novo namorado, o cavaleiro João Moura Caetano, à festa que a elegeu como Personalidade do Ano 22/23 e que teve lugar no castelo de Palmela, esta semana. É a primeira vez que o casal aparece junto numa cerimónia pública e acontece pouco mais de um mês após a atriz, cantora e apresentadora de televisão, de 38 anos, ter confirmado o romance com Moura Caetano, de 39 anos.Saiba mais no Correio da Manhã