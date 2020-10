Luciana Abreu perde primeiro embate com o 'ex' Atriz pedia cerca de 800 € por cada filha, mas o guia turístico paga muito menos.

Luciana Abreu perde primeiro embate com o 'ex'

A guerra entre Luciana Abreu e o ex-companheiro, Daniel Souza, está longe de chegar ao fim e ainda terão muitos confrontos em tribunal pela frente. No entanto, a regulação das responsabilidades parentais de Amoor e Valentine já está concluída. As gémeas passam 15 dias com cada progenitor, sempre que for possível e, quando começarem a frequentar a escola, haverá uma nova avaliação. O que também ficou definido foi o valor da pensão de alimentos e aí, Lucy sofreu a primeira derrota no processo.



Violência doméstica

A atriz, que é exclusiva da SIC e que recebe um salário fixo de 6 mil euros, exigia ao guia turístico um valor de 800 euros por mês por cada filha. No entanto, o valor estipulado pelo tribunal ficou aquém disso: 230 euros por cada.

Na próxima quarta-feira, o ex-casal encontrar-se-á em tribunal para assinar os papéis do divórcio. Depois disso, irão confrontar-se no processo de violência doméstica interposto por Luciana Abreu. Mas ainda há mais uma guerra por decidir: Daniel processou a ‘ex’ por difamação.

