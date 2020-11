Luciana Abreu preocupa fãs com desabafo polémico: "Fiquei maluca"

“Desde que fiquei maluca que me sinto muito melhor. A vida corre-me bem. Não vejo problemas e percebo que todos os dias têm um fim. Logo, não me preocupo. Não ligo nenhuma a por*** nenhuma”, escreveu, num desabafo que, segundo fontes ligadas a Luciana, espelha a instabilidade psicológica que vive.



O último desabafo de Luciana Abreu nas redes sociais está a preocupar os amigos mais chegados, que temem que a atriz não esteja a conseguir gerir as pressões de que é alvo, com as guerras judiciais com os ex-companheiros, Daniel Souza e Yannick Djaló, e as responsabilidades inerentes a uma família numerosa com quatro filhas. Na sua conta de Instagram, a atriz assumiu que mudou de postura perante a vida, numa publicação vista como insólita.“Desde que fiquei maluca que me sinto muito melhor. A vida corre-me bem. Não vejo problemas e percebo que todos os dias têm um fim. Logo, não me preocupo. Não ligo nenhuma a por*** nenhuma”, escreveu, num desabafo que, segundo fontes ligadas a Luciana, espelha a instabilidade psicológica que vive.

Mãe em alerta



Apesar de estar afastada de Luciana Abreu há vários anos, depois de a atriz ter cortado relações, a mãe não esconde a angústia e receios pela filha. “Ela sabe que a Luciana é uma menina frágil e preocupa-se, mesmo que à distância. Sente que ela está muito sozinha”, diz uma fonte próxima da mãe de Lucy.





O último texto escrito pela atriz angustiou ainda mais a progenitora. “A decisão de ficar maluca não me parece que tenha sido consciente. Acho que um dia acordei, senti-me maluca e deixei-me ficar. Aos poucos fui-me habituando e comecei a apreciar as maravilhas de ter flipado”, concluiu a atriz.



Teresa Guilherme revela que a atriz me mentiu

Teresa Guilherme recordou, recentemente, o momento em que conheceu Luciana Abreu, no casting de ‘Cantigas da Rua’, nos anos 90, e em que a apanhou a mentir. "Eu sou terrível em castings, não posso conhecer as pessoas. Elas contam-me uma história e eu acredito. A Luciana contou-me uma história da desgraçadinha. Disse: ‘O meu pai está no hospital e gostava de me ver’", revelou Teresa durante o programa ‘Manhã CM’, da CMTV, Mais tarde, a apresentadora encontrou o pai de Lucy na rua e este garantiu-lhe que não tinha estado hospitalizado.