Luciana Abreu preocupa com sinais de esgotamento nervoso

O último domingo, 16 de maio, que se esperava de festa foi, afinal, de grande susto.Sabe-se agora que foi oque culminaram numa crise de grande desgaste para a artista, que se desdobra no campo profissional e pessoal. Os colegas do programa ficaram muito preocupados e não conseguiram esconder o nervosismo em direto por Lucy, que horas mais tarde recorreu às redes sociais para fazer um agradecimento àqueles que a ajudaram.".O desabafo gerou ainda mais curiosidade, mas a eterna Floribella não adiantou mais pormenores sobre o susto de saúde que viveu.susto no meio de novelaNo último ano, Luciana Abreu enfrentou vários sustos idênticos, mas somente falou sobre um episódio durante as gravações da novela ‘Terra Brava’, que também a levou a ser hospitalizada. "", explicou, na altura.À distância, os admiradores vão enviando mensagens de força e rápidas melhores à artista, que tenta resguardar-se ao máximo com as quatro filhas quando está fora da televisão.